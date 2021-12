Erzbischof: „Nichts ins Rollen kommen lassen“

Gibt es irgendetwas, was Sie am Ende Ihres Wirkens, wie Sie es ausgedrückt haben, noch machen möchten?

Darf ich Ihnen dazu eine Geschichte erzählen? Ich wollte immer ein Instrument lernen. Darüber habe ich einmal mit Nikolaus Harnoncourt gesprochen. Es war ganz kurz vor seinem Sterben, ich habe erst danach von der Frau Präsidentin Helga Rabl-Stadler erfahren, dass er große Schmerzen hatte, will er wenig Medikament nahm, um klar und wach zu bleiben. Ich habe ihm gesagt, dass ich in Musik ein Genügend hatte, da fragte er, was ich in Physik hatte. Ich sagte: Auch ein Genügend. Er lachte und meinte, ich solle zu einem Geigenbauer gehen und mir eine Geige mit nur einer Saite bestellen. Damit könnte ich am Abend, bevor ich schlafen gehe, einen schönen Ton spielen. Ich habe das noch nicht gemacht, aber der Gedanke, mich in einen schönen Ton zu verlieben, schlummert in mir.