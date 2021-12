So gelingt ein Punsch: Der Beerentraum für daheim

„Hält für zwei bis drei Wochen“

Der Koch verwendet gerne offene Teemischungen: „In Supermärkten oder Bioläden gibt es auch offene Teemischungen, die nicht in kleinen Beuteln abgefüllt sind, sondern in einem großen Gefäß. Diese eignen sich perfekt!“ Wer eher praktisch veranlagt ist, kann ganz einfach eine größere Menge vorbereiten: „Den fertig gekochten Punsch kann man beispielsweise in einem Kanister oder in Flaschen abfüllen. Der hält für zwei bis drei Wochen. Da hat man dann immer frischen Punsch daheim, und wenn einem nach einer richtig guten Tasse Heißgetränk ist, muss man ihn nur mehr aufwärmen.“