Fernseher mit Geschmack zeigt Bilder zum Ablecken

Die Technologie könne die Art und Weise, wie Menschen mit der Außenwelt in Kontakt treten und interagieren, verbessern, zeigt sich Homei Myashita, Professor an der Meiji-Universität in Tokio, überzeugt. „Das Ziel ist es, den Menschen die Erfahrung zu ermöglichen, in einem Restaurant auf der anderen Seite der Welt zu essen, auch wenn sie zu Hause bleiben“, wurde er zitiert.