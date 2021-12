semket: 25 Jahre im Zeichen der Wertschöpfung

Video lädt zur Erkundung ein

Dass die semket Technologien vom St. Pöltner Stützpunkt aus mittlerweile auf der ganzen Welt ihren Beitrag zur Wertschöpfung leisten, ist gerade in der Heimat jedoch wenig bekannt. Was Josef Belohuby aber kaum überrascht: „In unserer Branche sind Vertraulichkeitserklärungen und NDAs in Stein gemeißelt“, führt er aus. Um anlässlich des heurigen - aufgrund der Pandemie ebenfalls nur ganz still begangenen - 25-Jahr-Jubiläums trotzdem ein Zeichen zu setzen, lädt semket aber ab sofort zur Erkundung via Video ein.