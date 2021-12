Kogler unterschreibt Menschenrechts-Erklärung

Sportminister Werner Kogler hat eine von der dänischen Regierung veröffentlichte Erklärung von 22 Staaten für „Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und Menschenrechte in nationalen und internationalen Sportverbänden“ unterschrieben. Mit dieser Erklärung sollen in Zukunft „schon bei der Vergabe internationaler Sportgroßereignisse Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte eine viel wichtigere Rolle spielen“, erklärte der grüne Vizekanzler in einer Aussendung.