Österreicher lassen sich Zuversicht nicht nehmen

„Trotz erneuter Corona-Welle und Anstieg der Lebenshaltungskosten blicken die Menschen in Österreich optimistisch in die Zukunft und lassen sich ihre Zuversicht nicht nehmen: Zwar ist die Zufriedenheit mit der aktuellen Lebenssituation in den vergangenen fünf Jahren von 85 auf 77 Prozent gesunken, doch die Zuversicht, mit der die Bevölkerung in die Zukunft blickt, blieb nahezu unverändert. Neben diesem Optimismus haben viele Lebensbereiche deutlich an Bedeutung gewonnen - allen voran die Gesundheit. Familie, Freunde und Natur prägen die persönlichen Glücksmomente“, so Generali-CEO Gregor Pilgram.