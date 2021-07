Krise hinterlässt tiefe Spuren bei den Jungen

Pessimismus am Vormarsch

Alarmierend ist auch, dass 36 Prozent der Jungen angeben, resigniert zu haben und nicht mehr daran glauben, dass sich in den nächsten Monaten viel ändern wird. Bei der Generation 60 plus blicken nur 20 Prozent mit Pessimismus in die Zukunft. Ein Drittel der unter 30-Jährigen ist überhaupt verzweifelt.