Erste SMS der Welt um 107.000 Euro versteigert

Die erste SMS der Welt aus dem Jahr 1992 ist als digitaler Code versteigert worden. Das Non Fungible-Token (NFT) erzielte am Dienstag in Neuilly-sur-Seine bei Paris einen Preis von 107.000 Euro - und lag damit am unteren Ende der vom Auktionshaus Aguttes geschätzten Spanne von 100.000 bis 200.000 Euro. Verkäufer war Vodafone, das Geld spendet die Firma nach eigenen Angaben an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen.