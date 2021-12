Kracher-Sorgen: Automat mit Böllern gesprengt

Zerfetzte Zehn-Euro-Scheine und Zigarettenschachteln, kaputte Geräteteile: Eine Spur der Verwüstung hinterließen jetzt Unbekannte nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten vor einem Geschäft in Schönberg. Bei der Polizei geht man so kurz vor Silvester von einem Vandalismusakt aus. „Es ist leider ,Kracherzeit’“, seufzt ein Beamter. Ob dabei überhaupt was gestohlen wurde, werde derzeit noch überprüft.