Die Steiermark rüstet sich für die Omikron-Welle

Cluster in Kasernen sollen vermieden werden

Das gilt auch für das Bundesheer, das oft einspringt, wenn Not am Mann ist, etwa beim Contract Tracing oder bei Logistikaufgaben. Damit das so bleibt, muss das Virus so gut es geht von den Kasernen ferngehalten werden. „Homeoffice, Schichtbetrieb und Schutzeinrichtungen am Arbeitsplatz“, zählt Gerhard Schweiger vom Militärkommando einige Maßnahmen auf. Er betont auch: „Cluster ist noch keiner entstanden.“