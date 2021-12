Geschenke auch fürs kleinere Börserl finden

Weihnachten rückt immer näher. In drei Tagen schon kommt das Christkind. Leider können sich viele ein Geschenk nicht leisten. Für sie gibt es noch eine Möglichkeit: nämlich einfach in der Schatzgrube in Großpetersdorf vorbeizuschauen. In dem von der Volkshilfe initiierten Shop gibt es Secondhand-Ware zum günstigen Preis.