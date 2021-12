Trotz Geisterspiel: Fan-Tumulte bei Trauner-Klub

Hunderte Fans hatten sich am gestrigen Sonntag vor Spielbeginn des Derbys zwischen Feyenoord Rotterdam und Ajax Amsterdam vor dem Stadion versammelt, um trotz Geisterspiel (in den Niederlanden gilt seit 18. Dezember ein bundesweiter Lockdown) für eine glühende Atmosphäre zu sorgen. So wurden vor dem Stadion De Kuip Feuerwerkskörper sowie Böller gezündet.