Ungarn-Star: „Soll ich ein Pferd gebären?“

“Dieses Spiel steht symbolisch für die ganze Saison. Wir spielen gut, aber was kann ich machen, das ist das fünfte Mal, das uns so etwas passiert. Soll ich ein Pferd gebären, oder was? Das können wir nicht trainieren, dass wir in den letzten Minuten uns besser konzentrieren. Zweimal sprang er Ball im Sechszehner auf, zweimal hätten wir ihn wegschießen müssen.“