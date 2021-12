WM: Darts-Star Van Gerwen wütet nach Pfeil-Panne

„So etwas habe ich noch nie erlebt“

Doch am Samstag kam es zur Panne. Van Gerwens Pfeile waren nicht da. Was den Superstar aus der Konzentration brachte. „Ein wirklich dämlicher Fehler von den Leuten hier. Das sind Amateure“, schimpfte die Nummer drei der Welt. „So etwas habe ich noch nie erlebt, und schon gar nicht bei der Weltmeisterschaft. Ich denke, der Turnierdirektor wird nicht besonders glücklich sein.“ Nach rund 30 Sekunden bekam der Niederländer dann seine Pfeile. „Wenn du jemandem deine Darts gibst, bevor du auf die Bühne gehst, müssen sie gewährleisten, dass sie auf meinen Tisch gelegt werden“, so „MVG“.