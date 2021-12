Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk

Sie freuen sich immer, wenn sie einen Schützling erfolgreich vermitteln. „Trotzdem müssen wir, wie viele andere Tierhilfen auch, über Weihnachten bis zum 4. Jänner einen Vermittlungsstopp einlegen“, erklärt er. Der Grund: Häufig wollen Eltern ihren Kindern mit einem Tier als Weihnachtsgeschenk eine besondere Freude machen. Dabei sind die Feiertage der schlechteste Zeitpunkt, um sich ein Tier anzuschaffen. „Gerade an Weihnachten stehen viele Termine an, und schon an Tag zwei wissen viele nicht mehr, wohin mit dem Tier. Außerdem bleibt manchmal viel Arbeit an den Eltern hängen“, sagt Felix Arlhofer.