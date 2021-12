Hunde als Lebensretter für Uroma, Mama und Baby

Sie heißen „Charly“ und „Panda“ - und sie haben sich wohl ein dickes Stück Wurst verdient! Denn die beiden Hunde haben ihrer Familie das Leben gerettet. Als das Haus in Laßnitzhöhe in der Steiermark brannte, bellten sie so lange, bis die 79-jährige Bewohnerin aufwachte und noch eine 24-Jährige sowie das zehn Monate alte Baby in Sicherheit brachte.