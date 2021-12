Studenten können jetzt Rückforderungen anmelden

Plattform brachte Klage ein

Die Legal-Tech-Plattform ticketerstattung.at brachte daraufhin eine Musterklage ein. Darin wurden die Preisdifferenz von 75 Euro sowie eine Entschädigung von 300 Euro „für die erlittene persönliche Beeinträchtigung im Zusammenhang mit der Ungleichbehandlung“ geltend gemacht, wie es in der Aussendung heißt - in Summe also 375 Euro pro Semesterticketkauf. Das Bezirksgericht gab der Plattform in erster Instanz recht, eine Berufung ist möglich.