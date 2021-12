Ex-Stadtchefin sorgt für frühe „Weihnachtsfreude“

Recht muss nicht gerecht sein: Für viel Aufsehen hat jener „Krone“-Bericht gesorgt, wo eine Rathaus-Mitarbeiterin in Waidhofen an der Thaya die Kosten ihrer Ausbildung rückerstatten muss, nachdem sie gekündigt hat. Schwer enttäuscht vom Vorgehen der Stadtführung, schaltet sich nun Ex-Bürgermeisterin Eunike Grahofer in die Causa ein. Sie stellt 2500 Euro aus ihrer Privatschatulle bereit.