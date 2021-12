Thingnes Bö gewinnt Sprint in Annecy, Leitner 23.!

Bester Österreicher wurde Felix Leitner, der mit einer Strafrunde nach dem Stehend-Schießen auf dem 23. Rang landete (+ 1:13,6 Minuten). Für den normalerweise besonders starken ÖSV-Schützen Simon Eder waren je ein Fehler in beiden Schuss-Positionen zu viel, er ist aber als 34. in der Verfolgung der Top 60 am Samstag (15.00 Uhr/12,5 km) dabei und machte auch Zähler für den Weltcup.