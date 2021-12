Land Tirol baut Gewaltprävention weiter aus

Gespräche in der „Peer-Gruppe“

Die Arbeitsgruppe ist eine Form der Peer-Beratung. Diese Arbeitsgruppe und die Erarbeitung der Plakate wurde im Jahr 2020 vom Land Tirol in Höhe von 17.350 Euro gefördert. Die Plakate sollen nun in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen verteilt werden. „Wir hoffen, dass die Plakate in ganz vielen Einrichtungen hängen werden. Und dass die Plakate den Menschen mit Lernschwierigkeiten, die Gewalterfahrungen gemacht haben, helfen können“, sagt Daniela Pittl, die als Peer-Beraterin mit ihrer Kollegin Aglaia Parth die Arbeitsgruppe bei Wibs geleitet hat.