Verseuchte Paket-SMS: Bereits Zehntausende Fälle

„Schnell in den Flugmodus gehen!“

Wenn jemand in einem verdächtigen SMS auf den Link geklickt hat und diesen Fehler erst ein paar Augenblicke später realisiert, hat Cybercrime-Experte Richard Malovic folgenden Ratschlag parat: „Schnell in den ‘Flugmodus‘ gehen!“ - also die Internetverbindung des Smartphones kappen.