Achtung: Banking-Trojaner kommt per SMS aufs Handy

Schädling verbreitet sich an Kontakte am Handy weiter

Als wäre das nicht genug, greift der Trojaner auch auf das Telefonbuch des Opfers zu - und nutzt die erbeuteten Rufnummern, um auch diesen Kontakten verseuchte SMS zu schicken. Seit dem Beginn der Kampagne, die ihren Ursprung Ende letzten Jahres in Spanien hatte, sollen die Kriminellen auf diesem Weg bereits elf Millionen Telefonnummern erbeutet haben.