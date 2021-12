Russland straft Tech-Konzerne erneut ab

Die russische Regierung hat in diesem Jahr den Druck auf Technologiekonzerne erhöht, um mehr Kontrolle über das Geschehen im Internet zu erhalten. Die Behörden werfen den Unternehmen vor, sich nicht ausreichend an russisches Recht zu halten. So wurde die Nutzung von Twitter im März verlangsamt. Der Kurznachrichtendienst und andere US-Plattformen werden in Russland häufig von Anhängern des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny genutzt.