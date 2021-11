Russland: Twitter-Drossel bleibt weiter aufrecht

Der Kurznachrichtendienst Twitter kann in Russland weiterhin nur eingeschränkt genutzt werden. Russland werde die Twitter-App auf mobilen Geräten so lange verlangsamen, bis alle als illegal eingestuften Inhalte gelöscht sind, teilte die staatliche Medienaufsicht Roskomnadzor am Montag mit. „Derzeit sind noch 761 Beiträge ungelöscht“, gab Roskomnadzor auf Reuters-Anfrage bekannt.