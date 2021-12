Fünf Kinder starben bei Schulfest in Hüpfburg

In einer Tragödie endete jetzt eine Schulweihnachtsfeier im australischen Bundesstaat Tasmanien. Dort wurde eine Hüpfburg zur Todesfalle. Sie wurde von einem heftigen Windstoß erfasst und samt den Kindern zehn Meter hoch in die Luft gerissen. Fünf Schüler kamen ums Leben, viele weitere wurden verletzt. Die Windböen hätten die Hüpfburg in eine „tödliche Waffe“ verwandelt, so der TV-Sender „9News“. Es sei die „größte Tragödie in der Geschichte Devonports“.