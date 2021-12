Fit bis zum Weihnachtsfest

Hohe Luftfeuchtigkeit nützt den Sehwerkzeugen

Auch bei trockenen Augen (lindernd und vorbeugend) hilft es, viel zu trinken und auf hohe Luftfeuchtigkeit in den Räumen zu achten. Legen Sie beim Arbeiten am Computer zudem regelmäßig Pausen ein und blinzeln Sie. Bei gröberen Beschwerden Augentropfen verwenden. Halten die Probleme länger an, Arzt aufsuchen. Was tun, wenn man ein bisschen „Speck“ angesetzt hat, aber dennoch nicht aufs Naschen verzichten will? Ist ja schließlich gut für die Seele. Dann greifen Sie doch zu unglasiertem (!) Lebkuchen. „Die Süßkraft von enthaltenem Honig und Fruchtzucker ist höher als jene von Haushaltszucker. Das erklärt den niedrigeren Kaloriengehalt“, berichtet Ernährungswissenschafterin Prof. Dr. Sandra Holasek von der Med Uni Graz. Darüber hinaus enthält dieses Gebäck auch wertvolle Zutaten wie Gewürze und Nüsse. Dass man jedoch auch auf gesunde Ernährung mit viel Gemüse und Obst achten sollte, versteht sich von selbst. Ausreichend Bewegung und Sport ist ebenso wichtig - eigentlich das ganze Jahr über. Das wissen wir ohnehin alle. Im Moment hilft er aber vor allem Naschkatzen, überschüssige Kalorien abzubauen. Damit das Festtagsgewand nicht zwickt und zwackt.