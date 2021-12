Warriors-Star Curry schnappt sich Dreier-Rekord

Stephen Curry hat in der NBA Historisches geschafft! Der Superstar der Golden State Warriors verbesserte beim 105:96-Auswärtssieg gegen die New York Knicks am Dienstag den Rekord an Drei-Punkte-Würfen auf 2.977 erfolgreiche Versuche. Curry übertraf die zehn Jahre gültige Bestmarke von Ray Allen, der es auf 2.973 Dreier gebracht hatte.