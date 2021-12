Mercedes hat für Berufung 96 Stunden Zeit!

Die Silberpfeile hatten am Sonntag ihre Absicht hinterlegt, was formal erforderlich ist, um die Chancen auf eine Berufung gegen ein Urteil der Rennkommissare zu wahren. Diese hatten zwei Proteste abgeschmettert. Bei dem bedeutsameren der beiden geht es um die Abläufe gegen Ende des Safety-Car-Einsatzes kurz vor Schluss. Mercedes geht von einem Verstoß der Rennleitung gegen Artikel 48.12 des Sportreglements aus. Lewis Hamilton verlor den zuvor fast sicher geglaubten WM-Titel in der letzten Runde an Max Verstappen.