Politischer Schulterschluss für Marchfeld-Pendler

In dem von René Lobner, Bürgermeister von Gänserndorf, Landtagspräsidentin Karin Renner und Verkehrssprecher Dieter Dorner unterzeichneten „Wunschzettel“ an die Hofburg steht noch einmal klar die Forderung nach einem baldigen Bau der S8: „In der Region sind rund 18.000 Menschen täglich durch die Verkehrsbelastung betroffen. Alleine in Deutsch-Wagram rollen bis zu 35.000 Fahrzeuge über die Bundesstraße!“