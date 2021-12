Straßen sind Mehrheit mehr wert als Radwege

Bei der gestrigen Gemeinderatssitzung in St. Pölten ging es ordentlich zur Sache. Stand doch der Budgetvoranschlag 2022 auf der Tagesordnung. Für Diskussionsstoff sorgte der Klimaschutz. Hier brauche es aus Sicht der Grünen eine klare Strategie. „Die Stadt macht ihre Verkehrsplanung aus dem Auto heraus“, hält Paul Purgina fest. Investitionen in der Höhe von 4,8 Millionen Euro in die Straßen stünden nur 250.000 Euro für Radwege gegenüber. Der Voranschlag 2022 sei kein Budget der Verkehrswende.