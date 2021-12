Formel-1-Thriller fesselte im ORF 1,1 Mio. Zuseher

Erstmals teilen sich ServusTV und der bisherige Exklusivinhaber ORF in dieser Saison die Free-TV-Rechte an der Königsklasse des Motorsports. Die Vereinbarung zwischen dem öffentlich-rechtlichen Sender und jenem von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz gilt vorerst bis inklusive der Saison 2023. ServusTV brachte bereits vergangene Woche die letzte Übertragung über die Bühne. Dabei entpuppte sich der Grand Prix in Saudi Arabien sogleich in Hinblick auf die Durchschnittsreichweite als stärkstes Rennen für ServusTV. 777.000 Zuseherinnen und Zuseher waren im Schnitt dabei.