„Verstappen - Hamilton wie für einen Herzinfarkt!“

Deutschland:



„Die Welt“: „WM-Drama in Abu Dhabi. Dass diese verrückte, an Volten reiche Saison in der letzten Runde entschieden werden musste, passte zum großen Finale der Motorsport-Königsklasse. Nach 6406 gefahrenen Kilometern wurde die Frage nach dem neuen Formel-1-Weltmeister tatsächlich auf den letzten 3000 Metern geklärt.“



„Abendzeitung“: „Verrückt, verrückter, Verstappen! Die spannendste Formel-1-Saison der Geschichte hat mit einer irren Wendung in der 1293. und allerletzten Runde ihr passendes Ende gefunden - sofern das Ergebnis so stehen bleibt.“



„Süddeutsche Zeitung“: „Eine verdammte Runde! Kein Crash, aber ein Knall der anderen Art: Die Ära von Lewis Hamilton und Mercedes ist nach sieben Jahren beendet. Ein Wunder, Max Verstappen benötigte ein Wunder! Und so geschah es.“



„Frankfurter Allgemeine Zeitung“: „Die Nacht der Wunder. Auf den letzten dreitausend Metern fiel die Entscheidung in der Nacht von Abu Dhabi, die alles spiegelte, was die gesamte Saison zu bieten hatte: brillante Manöver der Fahrer, Missgeschicke, taktische Fehler, Vorwürfe, Rad-an-Rad-Duelle, umstrittene Entscheidungen der Schiedsrichter und so überraschende wie herzzerreißende Wendungen.“



„Bild“: „Triumph in letzter Runde! Was für ein WM-Finale! Was für eine letzte Runde! Nach 6400 gefahrenen Saison-Kilometern entscheidet sich die Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 auf den abschließenden 5281 Metern in Abu Dhabi. Eine letzte Runde für die Ewigkeit! Auch wenn das Rennen auf der Strecke vorbei ist, über die Entscheidung wird noch lange, sehr lang diskutiert werden.“