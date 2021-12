ÖBB-Nachtzug fährt nun auch direkt nach Paris

Jeweils am Montag, Donnerstag und Samstag fährt der Nachtzug künftig vom Wiener Hauptbahnhof über St. Pölten, Linz, Salzburg und München nach Straßburg und Paris Gare de l‘Est. Abfahrt in Wien ist um 19.40 Uhr, Ankunft in Paris am nächsten Tag um 9.42 Uhr. Jeweils am Dienstag, Freitag und Sonntag wird die Verbindung von Paris zurück nach Wien angeboten.