Maier-Quartett mit starkem Rennen wieder am Podest

In der Olympia-Saison läuft es für das Duo Beierl/Onasanya noch nicht ganz rund, beim Auftakt in Innsbruckl-Igls hatte es die Ränge zehn und sechs gegeben, in Altenberg zuletzt Platz 16. „Es hakt am Start. Wenn Kati dann keinen absolut perfekten Lauf erwischt, bleibt sie im Klassement hängen. In Richtung Olympia müssen wir da das Training anpassen“, analysierte Nationaltrainer Wolfgang Stampfer.