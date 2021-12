Erste Geheimnisse um EVN-Safe sind schon geknackt

Weniger als ein Dutzend Menschen in Europa können das, was der Niederösterreicher Alexander Sigan kann: Der Vollprofi öffnete den Tresor der EVN aus dem ehemaligen Kraftwerk Peisching, ohne ihn zu beschädigen. Über 200 Anrufe folgten dem „Panzerknacker“-Aufruf von EVN-Sprecher Stefan Zach, was für ihn „wunderschön“ gewesen sei.