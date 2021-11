Tresorschlüssel weg: EVN sucht „Panzerknacker“

Der in Vergessenheit geratener Tresor tauchte war im ehemaligen Kohle-Gaskraftwerk Peisching entdeckt worden. „Bei Arbeiten an diesem historischen Kraftwerksstandort, den wir momentan als Holzlagerstätte nutzen, haben wir in einem Büro einen alten Tresor entdeckt“, erzählt EVN Sprecher Stefan Zach. Leider sei weder der Inhalt bekannt, noch ist der dazugehörige Schlüssel auffindbar.