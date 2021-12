Projekt bietet Plattform für Frachtschiffreisen an

In digitalen Gesprächsrunden stellt tecnet equity, die NÖ-Technologiebeteiligungsgesellschaft, erfolgversprechende Start-ups vor, die heimische Forschungsergebnisse in Wertschöpfung umsetzen. Die „Krone“ begleitete die Serie – die letzte virtuelle Station führte auf die hohe See. Mit dem Cargo-Riders-Projekt, entwickelt vom Forschungsteam um Frank Michelberger von der Fachhochschule in St. Pölten, wurde eine digitale Plattform geschaffen, die Reisen auf Frachtschiffen ohne zusätzliche ökologische Belastung anbietet.