„Angst vor der Spritze kommt aus der Steinzeit“

Was steckt dahinter?

Eine Impfung ist eine Form von Kontrollverlust. Jemand anderer dringt mit der Nadel in den persönlichen Bereich ein. Was genau in den Körper wandert und dort wie wirkt, ist für uns nicht erkennbar. Es ist vergleichbar mit Flugangst. Auch da kennen wir die Piloten nicht, haben keinen Einfluss aufs Cockpit, liefern uns einer Situation aus. Angst vorm Fliegen haben viele, aber nur wenige Angst vor der gefährlicheren Autofahrt zum Flughafen. Kontrollverlust bewirkt eine verzerrte Risikoabschätzung.