„CL-Gruppe“? Stöger-Ferencvaros schlägt Leverkusen

Stöger war auch froh über die Tatsache, dass „Fradi“ einen europäischen Top-Klub besiegen konnte. Auch in der Liga konnten wir zuletzt einige Spiele zu null gewinnen. Wir führen die Tabelle an. Als ich hierherkam, hatte man mir zwei Ziele formuliert: Liga gewinnen und die Gruppenphase der Champions League oder Europa League erreichen. Wir können darüber diskutieren, ob ein Sieg in einer solch starken Gruppe genug ist. Einige meinen nein, andere wiederum denken: Das ist eine große Leistung. Ich denke, wir haben einen großartigen Sieg eingefahren.“