Schiedsrichter sieht Tor nicht! Glück für Lindner

AS Roma schaffte Gruppensieg

AS Roma hat die Gruppenphase der Fußball-Conference-League auf Platz eins abgeschlossen. Die Truppe von Jose Mourinho feierte am Donnerstag in Pool C einen 3:2-Auswärtssieg gegen Schlusslicht ZSKA Sofia und blieb damit einen Punkt vor Bodö/Glimt, das bei Sorja Luhansk nur ein 1:1 erreichte. Auf der Strecke blieb Union Berlin mit ÖFB-Teamspieler Christopher Trimmel.