„Mein Burgenland Buch“ für die heimische Jugend

Etwas ganz Besonderes auf dem Weg zum Erwachsenwerden wollte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil jedem Jugendliche im Land mitgeben. Aus dieser Idee ist in Zusammenarbeit mit dem 100-Jahre -Projektteam des Landes, den Kulturbetrieben und der Agentur Rabold und Co ein Buch entstanden, das in den nächsten Tagen per Post an alle 16- bis 18-Jährigen Burgenländer versandt wird.