Zusteller sollen Angestellten-Status erhalten

Die EU-Kommission will sich die Scheinselbstständigkeit vorknöpfen: Am Donnerstag stellte die Behörde in Brüssel einen Gesetzesentwurf vor, der Mitarbeitern von Online-Plattformfirmen wie Uber, Mjam und Lieferando mehr Rechte zuspricht. Demnach müssten die Unternehmen Fahrer, für die sie Verhaltensregeln aufstellen und die Bezahlung festlegen, als Angestellte beschäftigen und ihnen damit bezahlten Urlaub, Pensionsansprüche und Mindestlohn gewähren. Dies solle auch der Fall sein, wenn Arbeitgeber Arbeitszeiten vorgäben oder es Mitarbeitern verwehrten, zusätzlich für andere Firmen tätig zu sein.