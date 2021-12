Erneuter Rückschlag! Stefan Luitz verpasst Olympia

Er kann einem richtig leidtun! Der Deutsche Stefan Luitz bekommt seine Rückenprobleme einfach nicht in den Griff. Die Folge: Der Riesentorlaufspezialist wird die Olympischen Spielen in Peking verpassen. „Es wurde ein bereits relativ weit fortgeschrittener Bandscheibenvorfall diagnostiziert“, so Luitz.