„Hölle“: Barcelona nach CL-Aus von Medien zerlegt

Demir (unten im Bild) für fünf Minuten

Verdient ist das Aus in der Königsklasse allemal: In sechs Gruppenspielen konnten Memphis Depay und Co. nur zweimal überhaupt ein Tor erzielen - jeweils bei 1:0-Siegen gegen Schlusslicht Dynamo Kiew. Auch im Münchner Schneefall war der Auftritt in der Offensive mehr als bescheiden. Yusuf Demir durfte in den Schlussminuten noch mitwirken, da war die Partie nach Toren von Thomas Müller (34.), Leroy Sane (43.) und Jamal Musiala (62.) aber schon lange entschieden.