Nach Kritik am Demo-Applaus wehren sich Apotheker

„Wir warten auf den klassischen Impfstoff“

Was sind sie für Menschen? „Wir alle, auch unsere Angestellten, sind rechtschaffene Menschen, gehören keiner Partei an und sind schon gar nicht rechts eingestellt. Wir stehen für Gerechtigkeit in diesem Land“, so das Ehepaar. Und die Impfskepsis? „Wir warten wie so viele auf den Impfstoff von Valneva.“ Das ist ein klassischer Totimpfstoff, in dem sie einige Vorteile gegenüber den neuen mRNA-Impfstoffen sehen.

Und ihr eindringlicher Schlussappell: „Es sollen sich die Gräben innerhalb der gesamten Bevölkerung und innerhalb der Familien wieder schließen. DAFÜR KÄMPFEN WIR !!!!!!“