SIEG! Salzburgs „Jungbullen“ ringen Sevilla nieder

Was für ein schöner Erfolg: Red Bull Salzburgs „Jungbullen“ stehen im Achtelfinale der UEFA-Youth-League! Das Team von Trainer René Aufhauser packte am Mittwochnachmittag die Gelegenheit am Schopf und schob sich dank eines 2:0-Sieges gegen den FC Sevilla noch am bisherigen Leader vorbei auf Platz 1 in der Gruppe. Damit verbunden: die direkte Achtelfinal-Qualifikation ohne Umweg über ein Play-off ...