LIVE ab 21 Uhr: Barcelona muss beim FC Bayern ran!

Seit der Saison 2003/04, als Barca über die Liga die Qualifikation verpasst hatte, stand man in jedem darauffolgenden Jahr zumindest im Achtelfinale. Darunter: vier teils imposant errungene Titel und fünf Halbfinal-Teilnahmen. Diese Hochzeit ist schon länger vorbei, doch steht nun an einem kalten Münchner Mittwoch weitere Reputation und natürlich viel Geld auf dem Spiel. Der finanziell am Boden liegende Klub hat mit dem Viertelfinale budgetiert. Bis zum Erreichen dieser Phase schüttet die UEFA weitere 20,2 Millionen Euro aus.