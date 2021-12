Impfpflicht für Bischöfe „letzte Möglichkeit“

Die römisch-katholischen Bischöfe in Österreich sehen eine zeitlich befristete Impfpflicht als „letzte Möglichkeit“, die zur Bekämpfung der Pandemie zulässig sei. In einer am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Bischofskonferenz wird die Letztverantwortung der Regierenden und das Ziel, Gesundheit und Freiheit gleichermaßen zu schützen, betont.