Struber: Darum sagte er Manchester United ab!

Gerhard Struber möchte Cheftrainer in der US-amerikanischen Fußball-Liga MLS bleiben und hat deshalb den Posten als Co-Trainer bei Manchester United ausgeschlagen. Der Salzburger bestätigte am Montag in der Sky-Sendung „Talk und Tore“ das Interesse der „Red Devils“ und deren neuen Cheftrainers Ralf Rangnick. Dieses ehre ihn sehr, sagte Struber, er wolle den mit Red Bull New York eingeschlagenen Weg aber nicht von heute auf morgen aufgeben. „Wir haben einiges vor.“