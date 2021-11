Rangnick zu ManUnited: Erst Trainer, dann Berater

Jetzt ist es fix: Ralf Rangnick soll Manchester United in dieser Saison in die Spitzenplätze der Premier League führen! Der Deutsche wurde am Montag wie erwartet als neuer Trainer beim wankelmütigen englischen Rekordmeister präsentiert. Rangnick soll die „Red Devils“ bis zum Saisonende trainieren und anschließend für weitere zwei Jahre als Berater für den Klub arbeiten.